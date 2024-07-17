У готівковому обігу України станом на 1 липня 2024 року перебувало 800,9 млрд грн. Це на 36,5 млрд грн або на 4,8 % більше, ніж на початок 2024 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
17 липня 2024, 19:43
Обсяг готівки цьогоріч зріс на майже 5%
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У регуляторі вважають, що перебої з енергоживленням стимулюють громадян мати певний запас готівки, але таке зростання не вважається великим.
Деталі
- У готівковому обігу перебуває 2,7 млрд шт. банкнот на загальну суму 793,5 млрд грн, а також 14,7 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд грн.
- На одного жителя України на 1 липня цього року припадало: 65 банкнот і 181 шт. платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року — 66 та 177 відповідно).
- Найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно).
- Найменше — банкнот номіналом 50 гривень та монет номіналом 10 гривень (4,5% та 1,6% від загальної кількості в обігу відповідно).
Джерело: Мінфін
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