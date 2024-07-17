Німеччина у 2025 році удвічі зменшить допомогу Україні — Reuters

Уряд Німеччини планує виділить на військову допомогу Україні у 2025 році 4 мільярди євро , що вдвічі менше, ніж було передбачено на поточний рік, повідомляє Reuters.

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Це закладено у бюджеті країни, який наразі має «дірку» у розмірі 17 мільярдів євро, яку потрібно закривати.

За словами джерел агентства, Німеччина очікує, що Україна зможе профінансувати основну частину своїх військових потреб за рахунок кредитів у розмірі $50 мільярдів від країн «Великої сімки», забезпечених доходами від заморожених російських активів. Тому в уряді ФРН сподіваються, що навіть ці кошти, передбачені для України, не будуть повністю використані.

Водночас бюджет Німеччини на 2025 рік загальним обсягом 481 млрд євро передбачає рекордні 78 мільярдів євро інвестицій та чисті запозичення у розмірі 43,8 мільярда євро, з урахуванням конституційного обмеження витрат.