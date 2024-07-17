Позичальники банків-банкрутів погасили понад 188 млн грн заборгованості за кредитами

Скільки сплачено боржниками

Загалом за весь час дії програм реструктуризації, станом на 1 липня 2024 року, надходження від погашення реструктуризованих кредитів боржниками банків у ліквідації склали 804,56 млн грн. Зокрема:

214,3 млн грн — надходження від погашення іпотечних кредитів фізосіб за програмою, затвердженою у 2018 році;

184,18 млн грн — надходження від погашення кредитів фізосіб відповідно до Умов погашення кредитної заборгованості під час дії воєнного стану;

понад 406 млн грн — надходження від погашення кредитів суб'єктів господарювання.

Якщо в період банківської кризи попередніх років, боржники намагалася ухилятись від виконання зобов’язань, то сьогодні все більше позичальників банків, що ліквідуються Фондом, погоджуються на реструктуризацію.

Умови погашення кредитів

Для позичальників-фізосіб на період військового стану діють спрощені умови погашення кредитів. Для них застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових — 5 тис. грн — для кредитів на понад 100 тис. грн). Позичальник може повністю погасити кредит на пільгових умовах протягом періоду ліквідації банку. Залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами Фонд продає в останню чергу.

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють уніфіковані умови реструктуризації, що передбачають перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.

На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно. Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка: менш як 18 місяців — 0,1% річних, 19−24 місяці — 3%, більше двох років — 5%. Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше ніж за пів року до завершення процедури ліквідації.

На сьогодні понад 80% юросіб-клієнтів банків, які звернулись до банку-кредитора, що ліквідується Фондом, щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення і підписали відповідний договір. З них 99% виконують умови щомісячного погашення боргу.