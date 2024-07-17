В Україні через зростання споживання від спеки чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги. Про це повідомили в пресслужбі «Укренерго».
17 липня 2024, 11:34
Укренерго через спеку посилить обмеження електроенергії до 22:00
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Графіки відключень
«17 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби», — раніше йшлося у повідомленні.
Так, з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. з 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги.
З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно, що означає обмеження до 70% споживачів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1
Всім чи як завжди вибірково, бо депутатам треба світло?