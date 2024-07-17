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17 липня 2024, 16:40

25 липня стартує масштабна конференція TechFin Expert Summit 2024

25 липня розпочнеться конференція TechFin Expert Summit 2024, яку PaySpace Magazine організовує вдруге. На одному майданчику зберуться представники бізнесу, FinTech-спільноти та державних органів, щоб обговорити найгостріші теми та актуальні проблеми на ринку

25 липня розпочнеться конференція TechFin Expert Summit 2024, яку PaySpace Magazine організовує вдруге.

Головні теми конференції: віртуальні активи, кібербезпека, AI-інструменти для фінтеху та платіжні тренди. На гостей чекатимуть дві пекельні дискусії з провідними експертами ринку, кейси та інсайти, що допоможуть масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід.

  • Захід відбудеться: 25 липня; початок — 9:00, завершення — 21:30.
  • Місце проведення: Unit City, Кампус B12, м. Київ, вул. Дорогожицька, 3.
  • Додаткова 10% знижка за промо-кодом: MINFIN10

Детальніше ознайомитись із програмою заходу та спікерами, а також придбати квиток можна на офіційній сторінці.

Це унікальна подія, яка дозволить бізнесу налагодити діалог з фінансовим сектором та державою, а провідним експертам обмінятися досвідом та отримати нові інсайти. Під час заходу експерти обговорять головні платіжні тренди, поділяться власними кейсами щодо виходу на міжнародні ринки, розглянуть сценарії розвитку сфери технологій та перспективи кооперації з державою.

Захід пройде за участі Національного банку, Міністерства цифрової трансформації України, провідних гравців фінтех-ринку.

Спонсори та партнери:

  • Raiffeisen Bank (FinTech партнер);
  • Tranzzo (TechFin партнер);
  • AML.point (RegTech партнер);
  • Akurateco (Payment Orchestration Partner);
  • PSP Platon (платіжний партнер);
  • Moneyveo (партнер);
  • іPay (партнер).

Чому TechFin Expert Summit:

  • провідні експерти фінансового сектору;
  • дві пекельні дискусії про головні платіжні тренди;
  • відкритий діалог бізнесу та представників держсектору;
  • огляд інновацій та кейсів для масштабування вашого бізнесу та вдосконалення продукту;
  • нетворкінг, мета якого — обмін інсайтами та залучення нових партнерів.
Джерело: Мінфін
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