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28 червня 2024, 16:13

Багатство Уоррена Баффета після його смерті перейде до благодійного фонду

Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Статки легендарного інвестора оцінюють у $134,3 млрд.

Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті.

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Баффет — голова і головний виконавчий директор компанії Berkshire Hathaway — заявив, що після його смерті майже всі його статки перейдуть до нового благодійного фонду, яким керуватимуть його донька і двоє синів.

Легендарний інвестор також дав зрозуміти, що його пожертви Фонду Білла і Мелінди Гейтс, якому він пожертвував мільярди, припиняються.

Фонд Гейтсів, один з найбільших у світі, відомий своєю діяльністю у сфері охорони здоров'я, а також боротьби з бідністю та гендерною рівністю. З 2006 по 2023 рік Баффет пожертвував фонду $39,3 млрд.

Після останнього раунду благодійних внесків, оголошеного 28 червня, Баффет все ще володіє майже $130 мільярдами акцій своєї компанії.

Троє його дітей повинні одноголосно вирішити, на які філантропічні цілі підуть ці гроші.

Баффет, якому 93 роки, сказав, що він не давав жодних вказівок Сьюзі, Гові та Пітеру Баффетам. Але він поділився своїм особистим поглядом на благодійність.

Баффет кілька разів змінював свій заповіт. Він прийшов до нинішнього плану після того, як побачив, як його діти подорослішали за ці роки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
28 червня 2024, 17:50
#
10 цитат инвесторов, которые помогут правильно инвестировать ваши деньги.
https://minfin.com.ua/ua/blogs/bonv/166782/
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0
ravist
ravist
28 червня 2024, 18:49
#
Детки наконец повзрослели к возрасту 66, 69 и 70 лет.
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