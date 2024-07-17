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17 липня 2024, 11:16

У межах програми з МВФ Україна отримала вже $7,6 млрд — Марченко

У поточному році МВФ є другим найбільшим джерелом зовнішньої бюджетної підтримки — $3,1 млрд. Загалом у межах програми до держбюджету надійшло вже $7,6 млрд. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевіном Греєм.

У поточному році МВФ є другим найбільшим джерелом зовнішньої бюджетної підтримки — $3,1 млрд.
Фото:mof.gov.ua

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Співпраця з МВФ

«Пріоритети співпраці з МВФ залишаються незмінними — виконання умов програми EFF та мобілізація коштів на нагальні потреби держбюджету. Зараз ми в процесі підготовки до пʼятого перегляду. У поточному році МВФ є другим найбільшим джерелом зовнішньої бюджетної підтримки — $3,1 млрд. Загалом у межах програми до держбюджету надійшло вже $7,6 млрд. Вдячний МВФ за спільні зусилля зі стабілізації макроекономічної ситуації та мобілізації коштів на нагальні потреби», — зазначив Марченко.

Наступна місія МВФ у контексті підготовки до пʼятого перегляду програми EFF розпочнеться у вересні. Експертні обговорення фокусуватимуться на стані виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику. У результаті успішного перегляду програми Україна отримає наступний транш від Фонду обсягом близько $1,1 млрд.

Читайте: Курс, податки, крипта та грошові перекази: що пообіцяла Україна МВФ за $2,2 млрд

До пʼятого перегляду передбачено один структурний маяк: прийняття нового закону про Бюро економічної безпеки. Зазначимо, що в червні Верховна Рада України вже ухвалила у другому читанні законопроєкт про БЕБ.

Сторони погодились, що подальше впровадження політик у фінансовій сфері має фокусуватись на посиленні внутрішнього потенціалу. Сергій Марченко підкреслив, що попри постійну невизначеність, активні бойові дії, Україна поступово зменшує залежність від міжнародної допомоги. Вживаються заходи для збільшення внутрішніх ресурсів.

«За перше півріччя 2024 року податкові та митні доходи бюджету збільшились на 55% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. ОВДП продовжують бути другим найбільшим за обсягом джерелом фінансування держбюджету. Маємо позитивну динаміку, проте на даному етапі зовнішнє фінансування продовжує бути критично важливим. У поточному році маємо необхідні запевнення від донорів. Також ведеться активна робота щодо залучення коштів у 2025 році. У цьому контексті важливим є рішення країн Великої сімки щодо доходів від заморожених активів країни-агресора», — зауважив міністр фінансів.

Читайте: Україна отримала транш від МВФ на $2,2 мільярда

Нагадаємо

Загальний обсяг програми Механізму розширеного фінансування на 2023−2027 роки становить $15,6 млрд. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Kanarej
Kanarej
17 липня 2024, 13:17
#
Не хочет еще уточнить, под какой процент эта «поддержка» от МВФ?
+
0
dvded .
dvded .
17 липня 2024, 13:39
#
И сколько мы заплатили им назад?
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