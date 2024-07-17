Ринок криптовалют зріс на 37,3% за перші шість місяців 2024 року — звіт Binance Research

Після злету у 2023 році, загальна капіталізація криптовалютного ринку продовжувала зростати в першій половині 2024 року, завершивши період на рівні приблизно $2,27 трильйона, що являє собою річний приріст на 37,3%. Про це йдеться у звіті Binance Research.

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Як змінився ринок

Найбільше зростання відбулося в першому кварталі, коли ринок криптовалют збільшився на значні 60,2%. Другий квартал був відносно складнішим, адже ринок криптовалют втратив частину доходів, впавши на 14,3%.

Layer-1 («L1») розпочали рік потужно, причому Bitcoin продовжував збільшувати свою ринкову домінацію після четвертого халвінгу, запуску протоколу Runes та схвалення спотових ETF у США (які вже залучили понад $14 мільярдів). Ethereum продемонстрував значне зростання рестейкінгу та оновлення EIP-4844, BNB Chain продовжив роботу над opBNB та Greenfield, тоді як Solana відзначилася у просторі мемкоїнів та запустила блокчейн-зв'язки («blinks»).

Layer-2 («L2») мали сезон аірдропів, особливо для проєктів з нульовим розголошенням знань («zk»). Обіцянки стимулів принесли великі капіталовкладення в L2-ланцюги, збільшивши загальну заблоковану вартість (TVL) до $43 мільярдів, що представляє собою приріст на 90% за перші 6 місяців.

Децентралізовані фінанси («DeFi») отримали значний приплив капіталу у 2024 році, підвищивши загальну заблоковану вартість (TVL) на 72,8% з початку року до $94,1 мільярда, порівняно з $54,4 мільярдами на початку року. Це зростання принесло користь майже всім секторам DeFi, включаючи як основні, так і нішеві ринки.

Ринок стейблкоїнів продемонстрував значне відновлення, і зараз ми всього на 14,5% від піку у квітні 2022 року, перед крахом TerraUSD (UST). Станом на 30 червня 2024 року капіталізація ринку стейблкоїнів становила $161 мільярд, що є найвищим показником за останні два роки. Хоча USDT від Tether продовжує домінувати, ринкова частка USDC від Circle та USDe від Ethena зростає.

NFT ринки мали турбулентне перше півріччя, з падінням обсягів продажів та значним зниженням цін основних проєктів. Blur зберігав свою домінацію завдяки аірдропу токену Blast, тоді як Pudgy Penguins досягли успіху зі своїми фізичними іграшками. Bitcoin NFT також продовжували сяяти.

SocialFi продовжував розвиватися, з оголошенням Lens Protocol про запуск їхньої нової zk-ланцюги, Lens Network. Farcaster продовжував зростання користувачів після запуску Frames, а friend.tech випустив свій токен та v2. Гра в торгівельні картки Fantasy.top також була помітною подією.

Web3 геймінг мав сильний перший квартал, але у другому кварталі токени ігрових проєктів значно знизилися в капіталізації разом з рештою ринку альткоїнів. Проте, незважаючи на падіння цін, показники зростання користувачів були на найвищому рівні, з такими проєктами як Pixels та Hamster Kombat, які змогли залучити велику кількість гравців завдяки обіцянкам аірдропів токенів.

Інші помітні сфери включають мемкоїни, штучний інтелект («AI») та децентралізовані фізичні інфраструктурні мережі («DePIN»). Ці сектори продовжували викликати сильний інтерес у інвесторів та ширшої спільноти в першій половині 2024 року.