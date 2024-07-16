Міністерство фінансів, 16 липня, залучило до бюджету майже 5 млрд грн від продажу облігацій внутрішньої позики (ОВДП). Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
16 липня 2024, 19:43
Мінфін залучив майже 5 млрд на аукціоні ОВДП
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Результати аукціону
Цього разу інвестори придбали лише гривневі облігації. Ставки за ними знизились, якщо порівнювати з попереднім аукціоном.
Найбільшою популярністю 16 липня користувались річні папери під 14,66%.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
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Джерело: Мінфін
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