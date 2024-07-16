Мінфін залучив майже 5 млрд на аукціоні ОВДП

Міністерство фінансів, 16 липня, залучило до бюджету майже 5 млрд грн від продажу облігацій внутрішньої позики (ОВДП). Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Результати аукціону

Цього разу інвестори придбали лише гривневі облігації. Ставки за ними знизились, якщо порівнювати з попереднім аукціоном.

Найбільшою популярністю 16 липня користувались річні папери під 14,66%.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Читайте також: Банки вклали в ОВДП чверть своїх активів — НБУ