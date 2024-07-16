Банки вклали в ОВДП чверть своїх активів — НБУ

У Національному банку вважають, що наразі немає потреби у тому, аби стимулювати банки до збільшення інвестицій в облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це НБУ повідомив у відповідь на запит ЕП.

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Зокрема, там нагадали, що у січні 2023 року вже запроваджували можливість покриття банками обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. Проте, починаючи з середини лютого поточного року, Міністерство фінансів взагалі не розміщувало цей вид ОВДП.

«Наразі ж у такому стимулюванні немає потреби, попит на ОВДП залишається стійким завдяки привабливим ринковим ставкам», — підкреслюють у Нацбанку.

За підрахунками регулятора, станом на 15 липня у власності банків перебувало 43% всіх випущених урядом ОВДП, які знаходяться в обігу.

«Справедлива вартість ОВДП в портфелях банків, без врахування сформованих резервів, складає близько 786 млрд грн (763 млрд грн зменшені на сформовані резерви) та відповідно складає близько чверті від чистих активів банківської системи», — зазначають в НБУ.

Водночас Нацбанк не бачить ризиків у тому, що банки концентрують настільки значні обсяги своїх активів в одному інструменті та вважають, що це не загрожує стабільності системи.

«Це залежить від бізнес моделі та профіля ризику кожного конкретного банку. Можна сказати лише, що на тепер система має можливості до достатньо безпечного нарощення обсягу інвестицій в ОВДП», — додають у регуляторі.

За оцінками НБУ, цьогоріч банки вкладуть в ОВДП уряду 570 млрд грн (у гривневому еквіваленті), що відповідає обсягам вкладень у 2023 році (566 млрд грн). Наразі уряд вже залучив від банків 273 млрд грн.