Постачання російської нафти впало до мінімуму з січня

Постачання нафти з росії впало до мінімальних показників з січня 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg.

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Середній чотиритижневий експорт нафти з росії впав до 570 000 барелів на добу. Найбільше падіння — на 11% за два тижні — припало на поставки з балтійських портів країни — Приморськ і Усть-Луга, де потоки впали майже на 30% від нещодавнього максимуму, і з чорноморського терміналу в Новоросійську, де поставки скоротилися майже вдвічі.

Експортні ціни на нафту в портах Балтійського та Чорного морів знизилися за тиждень приблизно на 50 центів за барель, тоді як ключовий тихоокеанський сорт ВСТО подешевшав приблизно на 1,30 дол за барель.

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