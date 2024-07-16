Постачання нафти з росії впало до мінімальних показників з січня 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg.
16 липня 2024, 19:16
Постачання російської нафти впало до мінімуму з січня
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Середній чотиритижневий експорт нафти з росії впав до 570 000 барелів на добу. Найбільше падіння — на 11% за два тижні — припало на поставки з балтійських портів країни — Приморськ і Усть-Луга, де потоки впали майже на 30% від нещодавнього максимуму, і з чорноморського терміналу в Новоросійську, де поставки скоротилися майже вдвічі.
Експортні ціни на нафту в портах Балтійського та Чорного морів знизилися за тиждень приблизно на 50 центів за барель, тоді як ключовий тихоокеанський сорт ВСТО подешевшав приблизно на 1,30 дол за барель.
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Джерело: Мінфін
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