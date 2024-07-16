«Велика приватизація». Фонд держмайна назвав дати перших аукціонів

Фонд державного майна визначив дати перших онлайн-аукціонів із продажу об'єктів «великої приватизації». Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

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Коли заплановані аукціони