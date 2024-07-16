Фонд державного майна визначив дати перших онлайн-аукціонів із продажу об'єктів «великої приватизації». Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
16 липня 2024, 9:39
«Велика приватизація». Фонд держмайна назвав дати перших аукціонів
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Коли заплановані аукціони
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Аукціон із продажу готелю «Україна» у центрі Києва відбудеться 18 вересня 2024 року.
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Аукціон з продажу АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» — 9 жовтня 2024 року.
Джерело: Мінфін
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