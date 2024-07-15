Одна з найбільших у світі інвесткомпаній BlackRock досягла рекорду, під її керівництвом сконцентрувались активи на суму — $10,6 трлн. Про це пише Bloomberg.
15 липня 2024, 15:34
Капіталізація активів під управлінням BlackRock досягла рекордних $10,6 трлн
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
У понеділок компанія заявила, що інвестори вклали $83 млрд до біржових фондів (ETF) та $35 млрд до інструментів із фіксованим доходом, які пропонує BlackRock. Таким чином, загальна капіталізація активів, якими керує фінансовий гігант досягла приголомшливих $10,6 трлн.
BlackRock є найбільшим у світі менеджером активів, який пропонує широкий спектр інвестиційних можливостей для своїх клієнтів. Серед них біржові фонди, зокрема й на основі біткоїна.
Читайте також: BlackRock купує постачальника інвест-даних Preqin за $3,22 млрд готівкою
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі