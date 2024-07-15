Капіталізація активів під управлінням BlackRock досягла рекордних $10,6 трлн

Одна з найбільших у світі інвесткомпаній BlackRock досягла рекорду, під її керівництвом сконцентрувались активи на суму — $10,6 трлн. Про це пише Bloomberg.

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У понеділок компанія заявила, що інвестори вклали $83 млрд до біржових фондів (ETF) та $35 млрд до інструментів із фіксованим доходом, які пропонує BlackRock. Таким чином, загальна капіталізація активів, якими керує фінансовий гігант досягла приголомшливих $10,6 трлн.

BlackRock є найбільшим у світі менеджером активів, який пропонує широкий спектр інвестиційних можливостей для своїх клієнтів. Серед них біржові фонди, зокрема й на основі біткоїна.

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