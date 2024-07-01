BlackRock купує постачальника інвест-даних Preqin за $3,22 млрд готівкою

BlackRock купує британського постачальника інвест-даних Preqin за 2,55 мільярда фунтів стерлінгів ($3,22 млрд) готівкою. Про це пише Financial Times.

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Компанія, таким чином, планує підсилити свої технологічні можливості аналізу приватних ринків, обсяг яких може досягнути $40 трлн до кінця десятиліття.

Preqin дає можливість інвесторам приймати кращі рішення, надаючи дані та розуміння, що підвищують прозорість та доступ на світовому ринку. Маючи 20-річну історію, Preqin є провідним незалежним постачальником рішень для даних на приватних ринках із глобальним покриттям 190 000 фондів, 60 000 менеджерів фондів та 30 000 інвесторів на приватні ринки, досягаючи понад 200 000 користувачів, включаючи менеджерів активів, страховиків, пенсій, менеджерів багатства, банки та інші постачальники послуг.

BlackRock придбає 100% бізнесу та активів Preqin.