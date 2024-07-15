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15 липня 2024, 13:56

Банківські депозити зросли на 3-4% цьогоріч — Гетманцев

Вклади у банках зростають. Так, депозити у гривні сягнули 1,7 трлн грн, а у валюті — майже $20 млрд. Про це написав голова податкового комітету В Р Данило Гетманцев, який посилається на дані НБУ.

Вклади у банках зростають.

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Гривневі депозити

За даними Національного банку України, на 1 липня депозити в національній валюті дорівнювали 1 701,6 млрд. грн. З початку 2024 року вони збільшились на 4,5% (+73,3 млрд. грн.), з початку війни — на 85% (+782,3 млрд.грн.).

При цьому гривневі банківські вклади підприємств за цей період майже подвоїлись. Строковість депозитів у гривні за останні півроку особливо не змінилась. Майже 1/3 вкладів є строковими, 2/3- на вимогу. Така ж пропорція була і до війни.

Валютні депозити

Депозити у валюті також продовжують зростати, хоча й меншими темпами. На 1 липня валютні вклади сягнули $19,9 млрд. З початку 2024 року вони зросли на 3,4% (+$650 млн), з початку війни — на 22,2% (+$3,6 млрд).

Висновки

Гетманцев вважає, що така тенденція демонструє те, що банківська система зберігає довіру вкладників.

«Приріст депозитів — обернена сторона структурного профіциту ліквідності, в якому функціонує банківська система. Але первинною є довіра вкладників на фоні стійких показників роботи банків, яку вдалось забезпечити з перших днів повномасштабної війни», — написав він.

Гетманцев також зазначив, що депозити залишаються основним джерелом фондування банків. Відношення депозитів до кредитів зараз складає 2,4 (до війни 1,4), що свідчить про суттєвий запас нарощування кредитування.

Депозити в банках України

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
15 липня 2024, 14:35
#
Фінансово малограмотний народ не знає інших більш прибуткових інструментів пасивного заробітку…
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