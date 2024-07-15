За перше півріччя Держмитниця виявила порушень на 13,4 млрд грн

Протягом січня-червня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 5078 порушень митних правил на суму 13,4 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже в 3 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це йдеться в даних Держмитниці.

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На яку суму вилучено товару

У 1407 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 217 млн гривень.

Зокрема:

промислових товарів на суму майже 148 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 32 млн грн;

транспортних засобів на суму 35 млн грн;

валюти на суму 1,6 млн грн.

У 1679 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 39 млн грн, стягнуто штрафів на суму 41 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 2543 справи про порушення митних правил на суму 11 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1 млрд грн.