Продажі електрокарів у світі зросли на 13% у червні

Світові продажі електромобілів та гібридних машин у червні зросли на 13%, якщо порівнювати з червнем 2023 року. Китай лідирує за цим показником. На цю країну припало 60% від загального обсягу, оскільки BYD домінує в продажах. Про це пише Reuters.

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У Європі спостерігають спад

Натомість в Європі ринок електромобілів зазнав спаду на 7%, декілька країн, включаючи Фінляндію, Ірландію та Нідерланди, продемонстрували найбільше падіння. Проте, в Італії ринок зріс на 34% завдяки введенню урядових стимулів.

Як змінилась ситуація в Америці

Північна Америка продемонструвала помірне зростання на 6%, а продажі в Бразилії різко зросли, завдяки успіхам BYD, які втричі перевершили показники червня 2023 року.

У США та Канаді продажі гібридних авто зросли на 6%, до 0,14 млн, за той самий місяць.