У червні український автопарк поповнили близько 5,2 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи. Про це йдеться у повідомленні Укравтопрому.
15 липня 2024, 10:27
В Укравтопромі назвали найпопулярніші легковики в приватному та корпоративному секторах
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що змінилося на ринку
У порівнянні з червнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 6%, а у корпоративному — на 11%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- Toyota RAV-4 — 337 од.;
- Honda M-NV — 136 од.;
- Renault Duster — 111 од.;
- Mazda CX5 — 105 од.;
- Suzuki SX4 — 100 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster — 336 од.;
- Mitsubishi L200 — 109 од.;
- Toyota RAV-4 — 87 од.;
- Toyota Camry — 65 од.;
- Skoda Octavia — 60 од.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2