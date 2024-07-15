Зростання курсу долара та підвищення цін: споживчі настрої українців суттєво знизилися

У червні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців знизився на 8 пунктів та становить 64,5 п. Зменшились усі складові індикатора. Про це йдеться у дослідженні Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні».

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Як змінився індекс

У червні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 64,5 п., що на 8 п. нижче за показник травня.

Індекс поточного становища (ІПС) знизився і складає 50,9 п., що на 4,7 п. нижче за рівень цього показника у травні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

— індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зменшився на 5,9 п. та становить 47,3 п.;

— індекс доцільності великих покупок (х5)) зменшився на 3,5 п. та становить 54,5 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у травні зменшився на 10,2 п. та складає 73,6 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 69,8 п., що на 12,1 п. нижче за рівень цього показника у травні;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 10,3 п. та складає 56 п.;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 8,3 п. порівняно з минулим місяцем та складає 95,1 п.

У червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 1,7 п. та складає 124,3 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 11,7 п. та складає 188 п. Індекс девальваційних очікувань ріс на 12 п. та складає 167 п.