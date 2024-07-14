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14 липня 2024, 16:02

У США представили криптогаманець, який імплантується в тіло людини (відео)

Компанія VivoKey Technologies, яка базується в американському місті Сіетл, пропонує криптовалютний гаманець Apex розміром з таблетку, який імплантується в тіло. Про це повідомляє Decrypt.

Компанія VivoKey Technologies, яка базується в американському місті Сіетл, пропонує криптовалютний гаманець Apex розміром з таблетку, який імплантується в тіло.
Фото: decrypt.co

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Пристрій керується через застосунок, а транзакції обробляються безпосередньо всередині імплантованого чіпа.

«Ці гаманці — це апаратні гаманці, які призначені для надсилання криптовалюти. Ваш телефонний застосунок — це ваш інтерфейс, але він не має закритих ключів. Закритий ключ і фактичне підписання біткоїн транзакції або іншої крипто-транзакції здійснюється в чіпі», — розповів засновник і генеральний директор VivoKey Technologies і Dangerous Things Амаль Граафстра.

За його словами, чіп Apex можна використовувати для зберігання біткоїнів, відкриття дверей або оплати за чашку кави.

Технологія використовує NFC і RFID і підтримує кілька видів криптогаманців, включно з Satochip, Seedkeeper і Status IM key card wallet. Це дає змогу працювати з різними блокчейнами та криптовалютами.

Імплантація і вартість

Пристрій вводять під шкіру за допомогою спеціальної голки. При цьому операція займає лише кілька секунд.

Вартість такого імплантованого криптовалютного гаманця становить $349.

Чип не відстежує місцеперебування користувача

Граафстра розвіює поширені побоювання щодо стеження за допомогою імплантованих чіпів. За його словами, пристрій не є трекером і не може відстежувати місцеперебування користувача.

Натомість це надійний апаратний гаманець, який неможливо втратити чи забути. У відео показали, як це працює.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Tido oss
Tido oss
14 липня 2024, 16:29
#
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.

Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 13:16−18
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+15
Uriy Neo
Uriy Neo
14 липня 2024, 18:30
#
Что такое КОДЕШЕК?
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