У США представили криптогаманець, який імплантується в тіло людини (відео)

Компанія VivoKey Technologies, яка базується в американському місті Сіетл, пропонує криптовалютний гаманець Apex розміром з таблетку, який імплантується в тіло. Про це повідомляє Decrypt.

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Пристрій керується через застосунок, а транзакції обробляються безпосередньо всередині імплантованого чіпа.

«Ці гаманці — це апаратні гаманці, які призначені для надсилання криптовалюти. Ваш телефонний застосунок — це ваш інтерфейс, але він не має закритих ключів. Закритий ключ і фактичне підписання біткоїн транзакції або іншої крипто-транзакції здійснюється в чіпі», — розповів засновник і генеральний директор VivoKey Technologies і Dangerous Things Амаль Граафстра.

За його словами, чіп Apex можна використовувати для зберігання біткоїнів, відкриття дверей або оплати за чашку кави.

Технологія використовує NFC і RFID і підтримує кілька видів криптогаманців, включно з Satochip, Seedkeeper і Status IM key card wallet. Це дає змогу працювати з різними блокчейнами та криптовалютами.

Імплантація і вартість

Пристрій вводять під шкіру за допомогою спеціальної голки. При цьому операція займає лише кілька секунд.

Вартість такого імплантованого криптовалютного гаманця становить $349.

Чип не відстежує місцеперебування користувача

Граафстра розвіює поширені побоювання щодо стеження за допомогою імплантованих чіпів. За його словами, пристрій не є трекером і не може відстежувати місцеперебування користувача.

Натомість це надійний апаратний гаманець, який неможливо втратити чи забути. У відео показали, як це працює.