Компанія VivoKey Technologies, яка базується в американському місті Сіетл, пропонує криптовалютний гаманець Apex розміром з таблетку, який імплантується в тіло. Про це повідомляє Decrypt.
У США представили криптогаманець, який імплантується в тіло людини (відео)
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Пристрій керується через застосунок, а транзакції обробляються безпосередньо всередині імплантованого чіпа.
«Ці гаманці — це апаратні гаманці, які призначені для надсилання криптовалюти. Ваш телефонний застосунок — це ваш інтерфейс, але він не має закритих ключів. Закритий ключ і фактичне підписання біткоїн транзакції або іншої крипто-транзакції здійснюється в чіпі», — розповів засновник і генеральний директор VivoKey Technologies і Dangerous Things Амаль Граафстра.
За його словами, чіп Apex можна використовувати для зберігання біткоїнів, відкриття дверей або оплати за чашку кави.
Технологія використовує NFC і RFID і підтримує кілька видів криптогаманців, включно з Satochip, Seedkeeper і Status IM key card wallet. Це дає змогу працювати з різними блокчейнами та криптовалютами.
Імплантація і вартість
Пристрій вводять під шкіру за допомогою спеціальної голки. При цьому операція займає лише кілька секунд.
Вартість такого імплантованого криптовалютного гаманця становить $349.
Чип не відстежує місцеперебування користувача
Граафстра розвіює поширені побоювання щодо стеження за допомогою імплантованих чіпів. За його словами, пристрій не є трекером і не може відстежувати місцеперебування користувача.
Натомість це надійний апаратний гаманець, який неможливо втратити чи забути. У відео показали, як це працює.
See something interesting? Check out https://t.co/cgiMeNKvHq for more info! #biohacking #transhumanism #chipimplant #magnetimplant #singularity #bodymodification #bodypiercing pic.twitter.com/e4nQlqdHzw— Dangerous Things (@DangerousThings) July 1, 2024
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Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 13:16−18