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14 липня 2024, 15:03

Укренерго викупатиме електроенергію у бізнесу, який побудує децентралізовану генерацію

Укренерго планує викупати електрику у приватного бізнесу, який побудує децентралізовану генерацію, зокрема і газові електростанції. Йдеться про довгострокові контракти, які укладатимуть після аукціону. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Укренерго планує викупати електрику у приватного бізнесу, який побудує децентралізовану генерацію, зокрема і газові електростанції.
Фото: pixabay.com

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«Ми як Укренерго будемо на 5 років купувати в нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми будемо укладати контракт з іще не побудованими електростанціями на 5 років вперед. Ми будемо зобов'язуватись по визначеній на аукціонній ціні викуповувати у них послугу збалансування», — розповів Кудрицький.

За його словами, цей контракт можна буде принести в банк та отримати під нього кредитування. Таким чином приватний бізнес зможе прорахувати свої фінансові інвестиційні моделі на 5 років вперед.

Перший аукціон

За декілька тижнів, можливо, за два чи за три, Укренерго анонсує перший такий аукціон для інвесторів, які готові будувати нову децентралізовану генерацію в Україні, за результатами якого будуть укладати такі п'ятирічні контракти.

«Дуже сподіваюся, що обсяг учасників на цьому аукціоні складе величину, яка буде близькою до того самого 1 гігавата, про який багато говорять. Це дуже важливо, щоб інвестори прийшли і отримали такий довгостроковий інструмент для себе, як контракт з нами на викуп їхньої послуги, яку вони будуть надавати 5 років українській енергосистемі», — сказав Кудрицький.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
bosyak
bosyak
14 липня 2024, 15:23
#
Ідея гарна, але 5 років, це мало. Кредитне обладнання не встигне відбитися. +проекти (вартість співставна з вартістю обладнання), +роботи по введенню в експлуатацію. Розробили б типовий безкоштовний проект, яким змогли би всі користатися, спростили б всю бюрократію-може і пішло б. А так, хіба що вже діючи зможуть скористатися.
+
0
TAN72
TAN72
14 липня 2024, 15:42
#
И какая будет итоговая цена для рядового потребителя?
+
0
bosyak
bosyak
14 липня 2024, 15:49
#
Вам тариф на рік визначили. Через рік ще в 2 рази піднімуть, може раніше. Ця новина до Вашого тарифу не відноситься. Це маневрова потужність, яка зараз йде з імпорту.
+
+15
mantis05
mantis05
14 липня 2024, 16:21
#
Здравствуйте, у вас проблемы с генерацией электричества? Да. Т. е. я могу вложить бабосик, и завезти оборудование, генерировать электричество и получать прибыль? Ну…сначала вас трахнут на таможне, и будут проводить экспердную оценку стоимости, до 1 года, после этого- вам надо будет как-то придумать как это довезти куда надо. Ой, а у нас нет целевого назначения участков, чтобы можно было вести такой КВЭД. Ой, а план же стоит 100500 мульярдов с заносом выше. Ой, вас бы еще к сети подключить. Ой, в смысле не хотите по 3 копейки продавать электричество? Можете походить по рынку, поспрашивать кто продаёт, но сетями распределения пользоваться низзя- сами свои постройте, потом рот открывайте.
Голяк. Просто дешёвая профанация и голяк.
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0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
14 липня 2024, 19:12
#
Знаем уже как это работает.
«Вы уж как-то постройте сами себе генерацию, мы у вас купим дешево, а потом продадим втридорога всем. Но при этом мы все равно будем выделять деньги на восстановление ТЭЦ, которые никогда не восстановим».
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