Укренерго викупатиме електроенергію у бізнесу, який побудує децентралізовану генерацію

Укренерго планує викупати електрику у приватного бізнесу, який побудує децентралізовану генерацію, зокрема і газові електростанції. Йдеться про довгострокові контракти, які укладатимуть після аукціону. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

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«Ми як Укренерго будемо на 5 років купувати в нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми будемо укладати контракт з іще не побудованими електростанціями на 5 років вперед. Ми будемо зобов'язуватись по визначеній на аукціонній ціні викуповувати у них послугу збалансування», — розповів Кудрицький.

За його словами, цей контракт можна буде принести в банк та отримати під нього кредитування. Таким чином приватний бізнес зможе прорахувати свої фінансові інвестиційні моделі на 5 років вперед.

Перший аукціон

За декілька тижнів, можливо, за два чи за три, Укренерго анонсує перший такий аукціон для інвесторів, які готові будувати нову децентралізовану генерацію в Україні, за результатами якого будуть укладати такі п'ятирічні контракти.

«Дуже сподіваюся, що обсяг учасників на цьому аукціоні складе величину, яка буде близькою до того самого 1 гігавата, про який багато говорять. Це дуже важливо, щоб інвестори прийшли і отримали такий довгостроковий інструмент для себе, як контракт з нами на викуп їхньої послуги, яку вони будуть надавати 5 років українській енергосистемі», — сказав Кудрицький.