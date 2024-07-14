Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 320 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 559 090 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 липня 2024, 8:46
Втрати ворога за 13 липня: 1 320 російських окупантів, 7 танків та 39 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 559090 (+1320) осіб,
- танків — 8206 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 15811 (+32) од,
- артилерійських систем — 15262 (+46) од,
- РСЗВ — 1119 (+0) од,
- засоби ППО — 890 (+1) од,
- літаків — 361 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12108 (+39),
- крилаті ракети — 2397 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20538 (+77) од,
- спеціальна техніка — 2566 (+10).
Джерело: Мінфін
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