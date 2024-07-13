Кабінет міністрів доручив НАК «Нафтогаз України» докапіталізувати свої теплоцентралі майже на 4,92 млрд. Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
13 липня 2024, 16:03
Нафтогаз докапіталізує свої ТЕЦ майже на 5 мільярдів
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Нафтогаз має придбати прості іменні акції акціонерних товариств «Дніпровська теплоелектроцентраль», «Криворізька теплоцентраль», «Херсонська теплоелектроцентраль», «Одеська ТЕЦ» та ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль», що розміщуватимуться додатково, на загальну суму 4,92 млрд грн.
Зазначається, що це має збільшити статутний капітал ТЕЦ, що сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків за природний газ, оновленню виробничих потужностей та технічної бази.
Джерело: Мінфін
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