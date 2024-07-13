Нафтогаз докапіталізує свої ТЕЦ майже на 5 мільярдів

Кабінет міністрів доручив НАК «Нафтогаз України» докапіталізувати свої теплоцентралі майже на 4,92 млрд. Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Нафтогаз має придбати прості іменні акції акціонерних товариств «Дніпровська теплоелектроцентраль», «Криворізька теплоцентраль», «Херсонська теплоелектроцентраль», «Одеська ТЕЦ» та ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль», що розміщуватимуться додатково, на загальну суму 4,92 млрд грн.

Зазначається, що це має збільшити статутний капітал ТЕЦ, що сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків за природний газ, оновленню виробничих потужностей та технічної бази.