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13 липня 2024, 12:23

Кабмін удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях

Кабінет міністрів 12 липня удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кабінет міністрів 12 липня удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях.
Фото: НБУ

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Це стосується механізму підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Йдеться і про державних службовців, і про працівників державних установ.

Раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією. Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vadim531
Vadim531
13 липня 2024, 13:14
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