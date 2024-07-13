Кабінет міністрів 12 липня удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
13 липня 2024, 12:23
Кабмін удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях
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Це стосується механізму підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Йдеться і про державних службовців, і про працівників державних установ.
Раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією. Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.
Джерело: Мінфін
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