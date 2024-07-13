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13 липня 2024, 11:28

Велика Британія спрямувала до держбюджету України вже понад $2,5 мільярда

Велика Британія є одним із найбільших країн-донорів фінансової допомоги для України. Від 24 лютого 2022 року Україна отримала від Сполученого Королівства понад $2,5 млрд для потреб держбюджету. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час першої онлайн-зустріч із новопризначеною канцлеркою казначейства Великої Британії Рейчел Рівз.

Велика Британія є одним із найбільших країн-донорів фінансової допомоги для України.
Фото: pixabay.com

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Під час розмови Марченко наголосив на потребах у фінансуванні дефіциту держбюджету України у 2025 році. Адже продовження протистояння злочинним діям рф потребує від України фінансування сектору безпеки і оборони в обсязі більше ніж $3 млрд на місяць.

Він також подякував Великобританії за потужну підтримку у період безпрецедентних історичних викликів, відзначивши важливість допомоги для забезпечення фінансової стабільності України. Вчасно надані ресурси дозволили ефективно протистояти агресору.

«Ми вдячні уряду Великобританії за лідерство у підтримці України. Ваші важливі та сміливі рішення, що були здійснені у перші місяці повномасштабного вторгнення рф, стали позитивним прикладом для інших партнерів.

Фінансова, військова, санкційна підтримка є основою нашого успіху, та успіху всього цивілізованого світу. Співпраця між Міністерством фінансів України та Казначейством Великобританії завжди була ефективною, впевнений так буде і надалі", — зазначив Марченко.

Канцлер казначейства Великої Британії запевнила Україну у незмінній підтримці України та готовності поглиблювати партнерство.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що країни НАТО зобов’язалися надати Україні протягом 2025 року щонайменше 40 млрд євро безпекової допомоги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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