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11 липня 2024, 9:23

НАТО офіційно погодило військову допомогу Україні на 40 млрд євро протягом 2025 року

Країни НАТО зобов’язалися надати Україні протягом 2025 року щонайменше 40 млрд євро безпекової допомоги. Про це йдеться у спільній декларації ювілейного саміту Альянсу у Вашингтоні, пише Ліга.

Країни НАТО зобов’язалися надати Україні протягом 2025 року щонайменше 40 млрд євро безпекової допомоги.
Фото:depositphotos

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Що відомо

У документі зазначається, що члени НАТО оголосили про зобов’язання довгострокової безпекової допомоги для України щодо надання військового обладнання, допомоги та навчання для підтримки Києва в створенні сили, здатної перемогти російську агресію.

«Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки», — йдеться у декларації.

У межах цього фінансування країни враховуватимуть потреби України, їхні національні бюджетні процедури та двосторонні безпекові угоди, які члени Альянсу уклали з Україною. Глави держав і урядів мають переоцінити внески на саміті НАТО в Гаазі 2025 року.

Зобов’язання поширюється на витрати, пов’язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання, зокрема:

  • закупівля військової техніки;
  • матеріальна допомога;
  • витрати, пов’язані з обслуговуванням, логістикою та транспортуванням військової техніки;
  • витрати на навчання військовослужбовців;
  • оперативні витрати, пов'язані з наданням військової підтримки Україні;
  • інвестиції та підтримка оборонної інфраструктури й оборонно-промислового комплексу України;
  • усі внески до трастових фондів НАТО для України, включно з нелетальною допомогою.
Джерело: Мінфін
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