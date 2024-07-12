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12 липня 2024, 17:53

Електрична і гібридна версії: Fiat представив новий Grande Panda (фото)

Нове авто Fiat Grande Panda побудовано на глобальній платформі Smart Car Stellantis, яка буде основою для 13 недорогих моделей від різних брендів групи. Платформа дозволяє використовувати як ДВЗ, так і повністю електричні трансмісії. Про це повідомляє Укравтопром.

Нове авто Fiat Grande Panda побудовано на глобальній платформі Smart Car Stellantis, яка буде основою для 13 недорогих моделей від різних брендів групи.
Фото: stellantis.com

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Grande Panda буде доступна як в електричній, так і в гібридній версіях. Першою з’явиться електрична версія, а модель з ДВЗ восени.

З батареєю на 44 кВт-год. електрична Grande Panda має орієнтовний запас ходу — 320 км.

Розміри авто становлять 3,99 метра в довжину, 1,57 метра у висоту та 1,76 метра в ширину. Колісна база — 2540 мм. Об'єм багажника — 361 л. Загальний об'єм речових відділень, розташованих перед переднім пасажиром, становить 13 літрів.

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Новинка буде виготовлятися на заводі Stellantis у Сербії. Виробництво розпочнеться вже у другій половині липня.

Ціни

Автовиробник обіцяє, що електромобіль Grande Panda коштуватиме менше ніж 25 000 євро.

Ціна на версії з ДВЗ стартуватиме від 19 000 євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Eventop
Eventop
12 липня 2024, 18:39
#
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