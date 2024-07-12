Офіційний курс НБУ вперше встановили вище за 41 грн/$, за тиждень гривню девальвували на 0,7%

За підсумками міжбанківських торгів сьогодні, 12 липня, безготівковий курс гривні зміцнився до 40,84 грн/$, хоча за тиждень зафіксовано помітну девальвацію.

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Торгівля на майданчику Bloomberg відкривалася на 41,05 грн/$, і, як писав «Мінфін», на списах досягала 41,09 грн/$, проте під закриття ціна відійшла спочатку на 40,90 грн/$, а потім і на 40,84 грн/$, де і відбулося закриття.

Обсяг торгів на Bloomberg скоротився зі вчорашніх $215,88 млн до $166,1 млн.

За підсумками дня Національний банк встановив на понеділок, 15 липня, офіційний курс на рівні 41,0434 грн/$. Нацбанківський курс вперше подолав 41-й рівень і було встановлено новий історичний рекорд.

Вчора остання угода міжбанку відбулася за 41,0 грн/$, а офіційний курс був на 40,8823 грн/$.

Минулої п'ятниці торгівля на Bloomberg закінчилася на 40,555 грн/$. Отже, за тиждень безготівковий курс гривні девальвував на 0,7%, а після переходу НБУ до валюти гнучкого керованого курсу та відмови від фіксованих 36,6 грн/$ — на 12%.