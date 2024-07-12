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12 липня 2024, 16:11

Офіційний курс НБУ вперше встановили вище за 41 грн/$, за тиждень гривню девальвували на 0,7%

За підсумками міжбанківських торгів сьогодні, 12 липня, безготівковий курс гривні зміцнився до 40,84 грн/$, хоча за тиждень зафіксовано помітну девальвацію.

За підсумками міжбанківських торгів сьогодні, 12 липня, безготівковий курс гривні зміцнився до 40,84 грн/$, хоча за тиждень зафіксовано помітну девальвацію.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниТоргівля на майданчику Bloomberg відкривалася на 41,05 грн/$, і, як писав «Мінфін», на списах досягала 41,09 грн/$, проте під закриття ціна відійшла спочатку на 40,90 грн/$, а потім і на 40,84 грн/$, де і відбулося закриття.
Фото: НБУ

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Торгівля на майданчику Bloomberg відкривалася на 41,05 грн/$, і, як писав «Мінфін», на списах досягала 41,09 грн/$, проте під закриття ціна відійшла спочатку на 40,90 грн/$, а потім і на 40,84 грн/$, де і відбулося закриття.

Обсяг торгів на Bloomberg скоротився зі вчорашніх $215,88 млн до $166,1 млн.

За підсумками дня Національний банк встановив на понеділок, 15 липня, офіційний курс на рівні 41,0434 грн/$. Нацбанківський курс вперше подолав 41-й рівень і було встановлено новий історичний рекорд.

Вчора остання угода міжбанку відбулася за 41,0 грн/$, а офіційний курс був на 40,8823 грн/$.

Минулої п'ятниці торгівля на Bloomberg закінчилася на 40,555 грн/$. Отже, за тиждень безготівковий курс гривні девальвував на 0,7%, а після переходу НБУ до валюти гнучкого керованого курсу та відмови від фіксованих 36,6 грн/$ — на 12%.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+60
Turbo Apricot
Turbo Apricot
12 липня 2024, 16:19
#
Команда п’ять шість менеджерів під керівництвом потужного менеджера, якого поважають за результат, впевнено і незламно прямує до нових звитяг!
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0
BatonUA
BatonUA
12 липня 2024, 16:35
#
Насправді це доволі повільна інфляція. Облігації і депозити обганяють знецінення
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0
Mini Mi
Mini Mi
12 липня 2024, 19:00
#
Да, да. Особенно если брать не год, а 11
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
12 липня 2024, 17:00
#
Економічний фронт тримають професіонали, які спрямовують кошти на телемарафон, на стадіони, на барабани, вже поновили велике будівництво, незабаром Парламент прийме схвалений Урядом закон щодо державної грошової допомоги (кешбеку) в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» — команда менеджерів наближають перемогу потужно незламно велично сміливо нестримно
+
0
Ranet
Ranet
12 липня 2024, 17:16
#
Где товарищ Маузер, что обещал плато на две недели? Леша, *****, тебя нельзя хвалить!
+
+26
SIV Tal
SIV Tal
12 липня 2024, 17:35
#
Курс доллара на міжбанку впав, але НБУ встановлює нові історичні мінімуми для гривні… Бо треба сплачувати борги по гривневим ОДВП… Гривню навмисно знецінюють… Моніторю як гривня падає відносно Євро по комерційному курсу Райфа: за 100 днів від 42,60 до 44,89 за 1 Євро, тобто знецінення на 5,4% за 100 днів… в річному еквіваленті — 19,6%
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0
Mini Mi
Mini Mi
12 липня 2024, 19:02
#
Ну от, чтобы компенсировать только инфляцию депозит у вас должен быть 20% после налогов или 25 с ними. А чтобы компенсировать риски все 30+ Есть такие? Нет.
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