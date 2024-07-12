У п’ятницю енергетики збільшили обсяг обмеження електроенергії через аномальну спеку

У п'ятницю, 12 липня, енергетики відключатимуть чотири черги одночасно з 14:00 до 24:00, замість анонсованих раніше 16:00—23:00 . Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«З 14:00 до 24:00 — для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години — три черги», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що споживання електроенергії в країні — на максимальній позначці для літнього періоду. Причина обмежень — аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів.

З початку року росіяни здійснили 8 масованих атак на енергосистему України. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій.

Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.