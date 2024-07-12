Прогноз зростання BTC до $100 000, 49% власників криптовалют чекають на відновлення ринку: що нового

У Bitwise прогнозують зростання біткоїна до $100 000 до кінця року

До кінця 2024 року ціна першої криптовалюти зросте до $100 000. Такий прогноз дав директор з інвестицій Bitwise Метт Хоуган, повідомляє The Block.

Експерт переконаний у короткостроковому впливі зазначених факторів. Негативний ефект посилив сезонно низький обсяг ліквідності, додав він.

Хоуган виділив п’ять «попутних вітрів», які, на його погляд, призведуть до реалізації подібних очікувань:

притоки в спотові біткоїн-ETF;

халвінг першої криптовалюти;

очікуваний запуск спотових Ethereum-ETF;

зміна політичної ситуації в США;

перспектива зниження ставки ФРС.

Директор з інвестицій Bitwise висловив упевненість у продовженні надходжень у BTC-ETF «на мільярди доларів» на додачу до поточних $15 млрд з моменту реєстрації продуктів.

Як драйвер він назвав схвалення інструментів найбільшими платформами з управління капіталом, зокрема Morgan Stanley і Wells Fargo.

Хоуган оцінив потенційний приплив коштів в ETH-ETF у $15 млрд.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $57 100.

49% власників криптовалют чекають на відновлення ринку — CoinGecko

49,3% серед більш ніж 2500 користувачів, які торгують або володіють криптовалютами заявили, що вони оптимістично налаштовані щодо крипторинку і прогнозують впевнене зростання в найближчій перспективі. Про це свідчать дані опитування СoinGeco.

Ще 25,2% учасників опитування заявили, що чекають подальшого падіння курсу криптоактивів. При цьому серед 11,8% респондентів переважають сильні «ведмежі» настрої.

25,5% трейдерів зайняли нейтральну позицію і не вживають жодних дій. Це може відображати невпевненість учасників або вказувати на те, що вони чекають подальшого розвитку подій, ідеться у звіті.

Експерти дійшли висновку, що з чотирьох категорій учасників найбільш оптимістичний настрій зберігався серед довгострокових інвесторів — 54%. А ось настрої трейдерів розділилися — 39% опитаних чекають на зростання криптовалют, а 33,5% на падіння.

«Це вказує на те, що трейдери з короткостроковими позиціями схильні коригувати свої ринкові настрої відповідно до цінового руху, тоді як інвестори більше зосереджені на потенціалі ринку криптовалют у більш довгостроковій перспективі», — заявили аналітики.

SEC припинила розслідування щодо BUSD

Емітент стейблкоїна BUSD від Binance — компанія Paxos — отримала повідомлення від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) про відсутність планів правозастосовчих дій.

У лютому 2023 року NYDFS ініціював розслідування щодо фірми. Пізніше регулятор наказав Paxos припинити випуск BUSD.

Про готовність подати на останню до суду також заявила SEC. У повідомленні Комісії стверджувалося, що цифровий актив є цінним папером, із чим у компанії «категорично не погодилися».

У червні 2023 року регулятор висунув претензії за 13 пунктами до Binance та її засновника Чанпена Чжао. Одне з них стосувалося звинувачень у незареєстрованій пропозиції BUSD.

Paxos продовжила підтримувати операції з викупу та конвертації стейблкоїна до лютого 2024 року.

Згідно з CoinGecko, в обігу залишаються BUSD на суму $69 млн. За останню добу оборот активу склав $992 000.

У червні 2024 року суддя Емі Берман Джексон частково відхилила позов SEC проти Binance. Зокрема, вона задовольнила клопотання біржі в частині зняття претензій пропозиції BUSD.

У квітні на розгляд до Сенату внесли законопроєкт про платіжні стейблкоїни.

Документ забороняє незабезпечені алгоритмічні «стабільні монети» і впроваджує механізм боротьби з відмиванням грошей. Він зобов’язує фірми, що випускають, сформувати резерви грошових коштів та їхніх еквівалентів у співвідношенні один до одного для забезпечення токенів.

Експерти виявили шахрайський онлайн-ринок з оборотом $11 млрд у криптовалютах

Широко використовуваний шахраями з Південно-Східної Азії онлайн-маркетплейс Huione Guarantee провів транзакції в криптовалютах на суму щонайменше $11 млрд, з’ясували дослідники Elliptic.

Платформа є частиною конгломерату Huione Group, що належить правлячій у Камбоджі сім'ї Хун. Її створено 2021 року як торговельний майданчик для легальних товарів на кшталт нерухомості або автомобілів. Однак більшість пропозицій на маркетплейсі націлена на операторів кібершахрайства.

Huione Guarantee являє собою китайськомовну екосистему, що складається з тисяч каналів обміну повідомленнями, якими керують окремі мерчанти. Найбільша категорія останніх пропонує послуги з переказу та відмивання грошей.

Інша категорія торговців пропонує товари та послуги для реалізації схем «оброблення свиней», коли жертву заманюють інвестувати криптовалюту, яку потім крадуть. Це включає створення шахрайських сайтів, телекомунікаційне обладнання, персональні дані для пошуку майбутніх жертв і ПЗ на базі ШІ для створення діпфейків.

Для цих афер у регіоні широко використовуються «шахрайські комплекси», особливо поширені в М’янмі, Лаосі та Камбоджі. Вони зазвичай нагадують в’язниці, в яких працівники перебувають у становищі рабів.

Експерти Elliptic виявили на Huione Guarantee рекламу товарів, які використовуються власниками таких підприємств для утримання співробітників у покорі. Це включає сльозогінний газ, електричні кийки та електронні браслети, які б’ють струмом при виході з певної зони.

Аналіз засвідчив, що на криптовалютні гаманці маркетплейса і мерчантів із 2021 року надійшло понад $11 млрд. Фахівці вважають, що ця сума неостаточна, а переважна частина коштів пов’язана з незаконною діяльністю.