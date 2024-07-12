Якщо не буде нових масованих обстрілів енергетики України, з осені є шанси уникнути вимкнень світла. Про це в ефірі проєкту «Української правди» заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.
12 липня 2024, 11:06
В Укренерго розповіли, коли є шанс уникнути відключень світла
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За його словами, за півтора тижня ситуація в енергетиці почне поступово покращуватися.
«Вже у вересні-жовтні маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як у липні. Тобто, треба ще певний час потерпіти й ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі», — зазначив Кудрицький.
Він наголосив, що такий сценарій буде дійсним, якщо не буде нових обстрілів енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
А знаючи Укренерго і їх «обіцянки», треба було уточнити «у вересні-жовтні» якого року?