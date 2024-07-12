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12 липня 2024, 11:06

В Укренерго розповіли, коли є шанс уникнути відключень світла

Якщо не буде нових масованих обстрілів енергетики України, з осені є шанси уникнути вимкнень світла. Про це в ефірі проєкту «Української правди» заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Якщо не буде нових масованих обстрілів енергетики України, з осені є шанси уникнути вимкнень світла.
Фото: pixabay.com

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За його словами, за півтора тижня ситуація в енергетиці почне поступово покращуватися.

«Вже у вересні-жовтні маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як у липні. Тобто, треба ще певний час потерпіти й ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі», — зазначив Кудрицький.

Він наголосив, що такий сценарій буде дійсним, якщо не буде нових обстрілів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
12 липня 2024, 11:13
#
Це все прикольно, але продукти пропадають в холодильнику і морозилці вже сьогодні.

А знаючи Укренерго і їх «обіцянки», треба було уточнити «у вересні-жовтні» якого року?
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
12 липня 2024, 11:17
#
Для холодильника достаточно обычной зарядной станции или аккумулятора. С 22 года можно было уже 10 раз купить.
+
0
mantis05
mantis05
12 липня 2024, 12:37
#
Именно. Можно вместо уплаты налогов, купить powerwall. Кстати, стоимость можно вычесть из уплаченного НДС, и просто потратить средства до его получения, написав заявку, которую рассматривают до 10 месяцев для физлиц. Если не одобрят- можно в ЕСПЧ подавать заявку и иметь государство, т.к. нарушаются базовые права экономической свободы.
+
+15
HooToo
HooToo
12 липня 2024, 13:05
#
Точно так. Собаку продав — купив станцію
+
0
potator
potator
12 липня 2024, 12:39
#
Шанс он не получка не аванс
+
+15
SamBB
SamBB
12 липня 2024, 13:49
#
В нас тут кожень день експерти дають інтерв'ю, страшні спеціалісти, можна вибрати, яке краще подобається, — від 18 годин без світла і до 2-ох…все залежить від Вашого оптимізму і на скільки експерт балабол.
+
0
TAN72
TAN72
12 липня 2024, 14:16
#
Если бы да кабы 😂
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