В Укренерго розповіли, коли є шанс уникнути відключень світла

Якщо не буде нових масованих обстрілів енергетики України, з осені є шанси уникнути вимкнень світла. Про це в ефірі проєкту «Української правди» заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

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За його словами, за півтора тижня ситуація в енергетиці почне поступово покращуватися.

«Вже у вересні-жовтні маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як у липні. Тобто, треба ще певний час потерпіти й ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі», — зазначив Кудрицький.

Він наголосив, що такий сценарій буде дійсним, якщо не буде нових обстрілів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.