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12 липня 2024, 10:44

76% благодійних організацій не подали фінансовий звіт за минулий рік — Опендатабот

Фінансову звітність на минулий рік не подали 22 417 благодійних організацій, це 76% від загальної кількості зареєстрованих благодійних установ в Україні. Загалом у 2023 році офіційно діяли 29 685 БО, повідомляє Опендатабот.

Фінансову звітність на минулий рік не подали 22 417 благодійних організацій, це 76% від загальної кількості зареєстрованих благодійних установ в Україні.

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Аналітики підкреслили, що неподання даних про фінанси не є трендом воєнного часу. Така тенденція продовжується вже кілька років. Навпаки, від початку повномасштабної війни ситуація навіть покращилась. Так, у 2021 році звіти не подавали 94% БО, а у 2022 — 82,4%.

Найбільше поданням звітності нехтують благодійні установи на тимчасово окупованих та прифронтових регіонах: на Луганщині (98% не звітують), Донеччині (89%), Херсонщині (87%).

Антилідерами стали також Миколаївщина (77%), Запорізька область (76%) та Одещина (75%).

Найчастіше від звітності ухиляються фонди, що надають соціальну допомогу — 87%, займаються освітою — 6,8% та громадські організації (ГО) — 4,3%.

Серед ГО тенденція до відмови від звітності ще помітніша. Торік звіти не подало 87,5% від усіх зареєстрованих ГО, а у 2022 та 2021 роках таких організацій було ще більше — 90,8% та 96,5% відповідно.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
12 липня 2024, 13:24
#
«благодійники».
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