До закриття міжбанку курс долара зріс на 18 копійок у купівлі та продажу. Євро зросло на 40 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 11 липня: долар на міжбанку зріс на 18 копійок, євро — на 40 копійок
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Відкриття 11 липня
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Закриття 11 липня
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Зміни
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40,80/40,82
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40,98/41,00
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18 /18
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44,21/44,22
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44,61/44,62
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40/40
Торги на міжбанку
Варто зазначити, що на міжбанку окремими продавцями було «протестовано» новий психологічний поріг у 41 гривню за долар.
Обсяг торгів на майданчику Bloomberg сьогодні зріс із $166 млн до $215,88, при цьому під закриття було зареєстровано один валютний продаж за курсом 41 грн/$.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,60−41,10 грн. Євро купують за 44,00 грн, а продають за 44,60 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,00−41,11, євро — 44,55−44,75 грн.
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