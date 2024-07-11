Курс валют на вечір 11 липня: долар на міжбанку зріс на 18 копійок, євро — на 40 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 18 копійок у купівлі та продажу. Євро зросло на 40 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 11 липня Закриття 11 липня Зміни долар 40,80/40,82 40,98/41,00 18 /18 євро 44,21/44,22 44,61/44,62 40/40

Торги на міжбанку

Варто зазначити, що на міжбанку окремими продавцями було «протестовано» новий психологічний поріг у 41 гривню за долар.

Обсяг торгів на майданчику Bloomberg сьогодні зріс із $166 млн до $215,88, при цьому під закриття було зареєстровано один валютний продаж за курсом 41 грн/$.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,60−41,10 грн. Євро купують за 44,00 грн, а продають за 44,60 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,00−41,11, євро — 44,55−44,75 грн.

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