Apple відкрила технологію мобільного гаманця для конкурентів у ЄС. Що це означає для користувачів

Американська компанія Apple уникла загрози штрафів з боку регуляторів Європейського Союзу, погодившись відкрити свою технологію мобільного гаманця Apple Pay для інших постачальників безкоштовно на 10 років. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

ЄС попереджав, що обмеження доступу до технології є зловживанням ринковою владою компанії. За умовами угоди, споживачі в Європі зможуть використовувати альтернативні цифрові гаманці для оплати товарів і послуг.

Ця угода є тимчасовим перемир'ям між ЄС та Apple, які тривалий час конфліктують щодо дотримання компанією регуляторних норм.

Відкриття платіжної технології Apple дозволить стороннім розробникам отримати доступ до неї і створювати альтернативні мобільні гаманці для європейських користувачів.

Зобов’язання залишаються обов’язковими протягом 10 років, і Apple ризикує отримати штраф у розмірі 10% світового річного доходу, якщо порушить угоду.

Читайте також: Капіталізація Apple зросла до $3,5 трлн: це рекорд за всю історію фондового ринку

Зазначається, що зобов'язання може спричинити сейсмічні зміни в платіжній індустрії, яка вже давно прагнула можливості використовувати технологію бездротового зв'язку Apple у своїх цифрових гаманцях.

З новим доступом такі гравці, як PayPal, Google Pay та Samsung Pay зможуть краще конкурувати і переманити більшу кількість європейських клієнтів користуватися їхніми застосунками, а не Apple Pay, під час оплати в магазинах.

Якщо зобов’язання пошириться на США, де Apple зіткнеться з подібною скаргою від Міністерства юстиції, це також допоможе таким гравцям, як Square від Block Inc., отримати популярність серед споживачів.

З моменту свого дебюту десять років тому Apple Pay став найбільш домінуючим і широко використовуваним цифровим гаманцем на ринку. По всій Європі користувачі тепер звертаються до програми, щоб швидко оплачувати все: від громадського транспорту до продуктів і рахунків у ресторанах.