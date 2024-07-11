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11 липня 2024, 17:53

Apple відкрила технологію мобільного гаманця для конкурентів у ЄС. Що це означає для користувачів

Американська компанія Apple уникла загрози штрафів з боку регуляторів Європейського Союзу, погодившись відкрити свою технологію мобільного гаманця Apple Pay для інших постачальників безкоштовно на 10 років. Про це повідомляє Bloomberg.

Американська компанія Apple уникла загрози штрафів з боку регуляторів Європейського Союзу, погодившись відкрити свою технологію мобільного гаманця Apple Pay для інших постачальників безкоштовно на 10 років.
Фото: pixabay.com

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ЄС попереджав, що обмеження доступу до технології є зловживанням ринковою владою компанії. За умовами угоди, споживачі в Європі зможуть використовувати альтернативні цифрові гаманці для оплати товарів і послуг.

Ця угода є тимчасовим перемир'ям між ЄС та Apple, які тривалий час конфліктують щодо дотримання компанією регуляторних норм.

Відкриття платіжної технології Apple дозволить стороннім розробникам отримати доступ до неї і створювати альтернативні мобільні гаманці для європейських користувачів.

Зобов’язання залишаються обов’язковими протягом 10 років, і Apple ризикує отримати штраф у розмірі 10% світового річного доходу, якщо порушить угоду.

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Зазначається, що зобов'язання може спричинити сейсмічні зміни в платіжній індустрії, яка вже давно прагнула можливості використовувати технологію бездротового зв'язку Apple у своїх цифрових гаманцях.

З новим доступом такі гравці, як PayPal, Google Pay та Samsung Pay зможуть краще конкурувати і переманити більшу кількість європейських клієнтів користуватися їхніми застосунками, а не Apple Pay, під час оплати в магазинах.

Якщо зобов’язання пошириться на США, де Apple зіткнеться з подібною скаргою від Міністерства юстиції, це також допоможе таким гравцям, як Square від Block Inc., отримати популярність серед споживачів.

З моменту свого дебюту десять років тому Apple Pay став найбільш домінуючим і широко використовуваним цифровим гаманцем на ринку. По всій Європі користувачі тепер звертаються до програми, щоб швидко оплачувати все: від громадського транспорту до продуктів і рахунків у ресторанах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Gerit
Gerit
11 липня 2024, 19:08
#
Клас, люблю такі статті тут і тишу у коментах під ними. Вони гарно демонструють інтереси і рівень більшості тутешньої аудиторії. А головне — її убогість.
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