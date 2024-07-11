Добробут домогосподарств світу у 2023 році зріс на 4,2% — доповідь UBS

Добробут домогосподарств у світі у 2023 році зріс на 4,2% у доларовому вираженні. Про це йдеться у щорічній доповіді Global Wealth Report швейцарського банку UBS.

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Як змінився показник

У 2022 році показник знизився на 3%, скоротившись вперше з фінансової кризи 2008 року через зміцнення долара до більшості основних світових валют.

У 2023 році добробут в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні збільшився на 4,4%, у Північній та Південній Америці — на 3,6%, у регіоні EMEA (Європа, Близький Схід, Африка) — на 4,8%.

Жителі регіону EMEA були в середньому найбагатшими ($166 тисяч у розрахунку на дорослу людину), за ними слідує населення АТР ($156 тисяч) та жителі американських континентів ($146 тисяч).

Найбільш суттєвий приріст добробуту на душу дорослого населення у 2023 році був відзначений у Туреччині — на 157%, Катарі та росії — приблизно на 20%, а також ПАР — на 16%.

Швейцарія залишається країною з найбагатшими жителями ($709,6 тисячі), друге місце, як і раніше, займає Люксембург ($607,5 тисячі). На третю позицію з четвертої перемістився Гонконг (582 тисячі доларів), відтіснивши на четвертий рядок США (564,9 тисячі доларів).

У США, материковому Китаї та Великій Британії проживає найбільша кількість доларових мільйонерів. При цьому на Штати припадає 38% загальносвітової кількості мільйонерів.

Великобританія, за прогнозами UBS, втратить найбільшу кількість багатих людей у наступні п'ять років серед усіх країн світу. Їхня кількість знизиться на 17% — з 3,06 млн минулого року до 2,54 млн у 2028 році.