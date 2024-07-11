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11 липня 2024, 16:15

У 2024 році туристи внесуть рекордні 800 мільярдів євро в економіку Європи

Витрати іноземних туристів у Європі у 2024 році зростуть на 37% проти доковідного 2019 року і становитимуть рекордні $800 млрд. Про це йдеться у звіті Європейської комісії з туризму, пише Bloomberg.

Витрати іноземних туристів у Європі у 2024 році зростуть на 37% проти доковідного 2019 року і становитимуть рекордні $800 млрд.
Фото:depositphotos

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Хто витрачає найбільше

Основну частину грошей буде витрачено американськими туристами. Витрати китайських туристів знизяться. Більшість грошей туристів — 72% — буде витрачено в західноєвропейських країнах.

Куди подорожують туристи

Окремою тенденцією автори звіту зазначають зростання популярності північноєвропейських напрямків, де у літній період не так спекотно, як на півдні Європи. Наприклад, у Данії фіксується зростання кількості ночівель туристів на 38%, Норвегії — на 18%, Швеції — на 9% із початку року проти 2019 року.

Набирають популярність менш людні напрямки: кількість іноземних туристів, які прибувають до Хорватії та на Мальту, зросла на 7% та 37% відповідно проти 2019 року, до Албанії — на 86%.

Популярність місць із вигідним обміном валюти також стрімко зростає: у Болгарії кількість туристів зросла на 29%, Сербії — на 40%, Туреччині — на 22%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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