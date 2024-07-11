У 2024 році туристи внесуть рекордні 800 мільярдів євро в економіку Європи

Витрати іноземних туристів у Європі у 2024 році зростуть на 37% проти доковідного 2019 року і становитимуть рекордні $800 млрд. Про це йдеться у звіті Європейської комісії з туризму, пише Bloomberg.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто витрачає найбільше

Основну частину грошей буде витрачено американськими туристами. Витрати китайських туристів знизяться. Більшість грошей туристів — 72% — буде витрачено в західноєвропейських країнах.

Куди подорожують туристи

Окремою тенденцією автори звіту зазначають зростання популярності північноєвропейських напрямків, де у літній період не так спекотно, як на півдні Європи. Наприклад, у Данії фіксується зростання кількості ночівель туристів на 38%, Норвегії — на 18%, Швеції — на 9% із початку року проти 2019 року.

Набирають популярність менш людні напрямки: кількість іноземних туристів, які прибувають до Хорватії та на Мальту, зросла на 7% та 37% відповідно проти 2019 року, до Албанії — на 86%.

Популярність місць із вигідним обміном валюти також стрімко зростає: у Болгарії кількість туристів зросла на 29%, Сербії — на 40%, Туреччині — на 22%.