Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні розробило платформу для українських вимушених мігрантів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — «Україна — це Дім». Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
11 липня 2024, 15:23
В ООН розробили платформу для українських біженців та внутрішньо переміщених осіб
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Інформаційна платформа «Україна — це Дім» надаватиме вичерпну інформацію про право на подальше перебування в приймаючих країнах, питання, які безпосередньо стосуються тих, хто повертається в Україну, включно з посиланнями на уряді програми підтримки, інструменти доступні від партнерів і приватного сектору в таких сферах, які стосуються придбання житла, працевлаштування й інших види допомоги.
Крім того, платформа підтримує внутрішньо переміщених осіб в Україні, надаючи довідкову інформацію про пільги та доступні послуги.
Перейти на платформу можна за цим посиланням.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла.
Джерело: Мінфін
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