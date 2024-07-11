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11 липня 2024, 15:12

Укрпошта презентувала поштові марки «Скарби Криму. Повернення» (фото)

Укрпошта спільно з Міністерством культури та інформаційної політики презентувала лімітований поштовий набір «Скарби Криму. Повернення», випущений за проєктом «Власна марка». Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Укрпошта спільно з Міністерством культури та інформаційної політики презентувала лімітований поштовий набір «Скарби Криму.
Фото: Укрпошта

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Поштовий випуск присвячений відкриттю виставки «Скарби Криму. Повернення», яка вже розпочала свою роботу 5 липня у Скарбниці Національного музею історії України.

Поштовий набір

Поштовий набір «Скарби Криму. Повернення» складається з маркового аркуша з дев’яти марок, кожна з яких містить зображення древнього артефакту, представленого в експозиції, та художнього конверта з відбитком штемпеля спецпогашення.

Даний набір містить номерний марковий аркуш із дев’яти марок та художній конверт формату С6 з маркою і відбитком штемпеля спецпогашення.

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Ціна комплекту становить 600 грн. Тираж — 565 примірників, що відповідає кількості експонатів виставки. Дизайнер аркуша і конверта — Дарʼя Цикунова.

Випуск марок і конвертів супроводжувала урочиста церемонія погашення, в якій взяли участь: генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв та генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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