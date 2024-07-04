Укрпошта попереджає про шахрайство з NFT марками

На жаль, були виявлені випадки, коли шахраї продають NFT та електронні марки нібито від Укрпошти, наприклад, на сайті https://opensea.io/Ukrposhta . Станом на 3 липня 2024 року Укрпошта не випускала NFT-марки, йдеться у повідомленні компанії.

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Марки-підробки

Усі марки Укрпошти з позначкою NFT, які пропонуються на різних сайтах, є підробкою.

В компанії нагадали, що єдині електронні канали, де можна придбати офіційні марки від Укрпошти, — це інтернет-майданчик Postmark, або офіційні онлайн-магазини компанії на Ebay, Amazon.