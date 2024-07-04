На жаль, були виявлені випадки, коли шахраї продають NFT та електронні марки нібито від Укрпошти, наприклад, на сайтіhttps://opensea.io/Ukrposhta. Станом на 3 липня 2024 року Укрпошта не випускала NFT-марки, йдеться у повідомленні компанії.
4 липня 2024, 16:38
Укрпошта попереджає про шахрайство з NFT марками
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Марки-підробки
Усі марки Укрпошти з позначкою NFT, які пропонуються на різних сайтах, є підробкою.
В компанії нагадали, що єдині електронні канали, де можна придбати офіційні марки від Укрпошти, — це інтернет-майданчик Postmark, або офіційні онлайн-магазини компанії на Ebay, Amazon.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі