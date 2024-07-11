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11 липня 2024, 14:38

Чачо: Аргентинська провінція випустила власну валюту (фото)

Аргентинська провінція Ла-Ріоха з липня 2024 року ввела в обіг власну квазівалюту, покликану стимулювати місцеву фінансову систему, оживити економіку і споживання. Про це пише Ліга з посиланням на MercoPress.

Аргентинська провінція Ла-Ріоха з липня 2024 року ввела в обіг власну квазівалюту, покликану стимулювати місцеву фінансову систему, оживити економіку і споживання.
Фото:economiariojana.com.ar

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Що відомо про нову валюту

Гроші Ла-Ріохи, які офіційно називаються облігаціями списання боргу (BoCaDe, Bonos de Cancelación de Deuda), більш відомі як чачо. Вартість одного чачо дорівнює вартості одного аргентинського песо.

Чачо названі на честь генерала Анхеля Вісенте Пеньялоси (1798−1863), відомого як Ель Чачо, який очолив повстання проти уряду в Буенос-Айресі.

Чачо будуть використовувати для виплати 30% заробітної плати державним управлінцям регіону та для покриття інших витрат провінції. У 2001 році Ла-Ріоха вже використовувала такий самий механізм для боротьби з дефіцитом песо.

Законодавчий орган провінції схвалив новий випуск чачо у січні 2024 року. Цього разу провінція випускає чачо на суму 15 млрд аргентинських песо через конфлікт із центральним урядом щодо економії державних витрат.

Чачо прийматимуть магазини, які беруть участь у програмі, та компанії, які надають комунальні послуги.

Адміністрація Ла-Ріохи надрукувала купюри номіналом 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 і 50 000.

«Тільки подумайте: під час передвиборчої кампанії мене вважали божевільним, коли я пропонував систему з вільною валютною конкуренцією, а тепер вони це просувають», — написав президент Хав'єр Мілей у січні, коли Ла-Ріоха вперше оголосила про ініціативу.

Він наголосив, що його уряд не збирається фінансувати псевдовалюту Ла-Ріохи, якщо щось піде не так.

Згідно з конституцією Аргентини, тільки федеральний уряд може випускати гроші.

Однак подібних заходів під час кризи 2002 року вживали багато провінцій, стверджуючи, що чачо або патаконес (одиниця, яка тоді використовувалася в провінції Буенос-Айрес) були не грошима, а облігаціями.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
11 липня 2024, 15:06
#
Ги-ги-ги
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