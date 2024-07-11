Казахстан вимагає вивести з країни російські цінні папери

Центральний депозитарій цінних паперів у Казахстані закликав клієнтів вивести російські папери з країни. Про це повідомили в організації, передає РБК.

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Там пояснили, що ця вимога пов'язана з блокуючими санкціями США стосовно російського Національного розрахункового депозитарію (НРД).

Як зазначається, генеральна ліцензія Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) на завершення операцій з «Московською біржею» та її структурами, у тому числі НРД, діє до 13 серпня. Термін виведення паперів із Казахстану — 10 серпня.

Такий строк пояснюється тим, що Центральному депозитарію Казахстану потрібен час прийом і обробку інструкцій від клієнтів.

Зокрема, йдеться про «ряд цінних паперів з ISIN-ами (міжнародний ідентифікаційний буквено-числовий код цінного паперу, — ред.) RU, облік яких здійснюється в НРД». Загалом у депозитарії враховується близько 140 найменувань паперів із префіксом RU, що перебувають в обігу — це облігації суверенного боргу, корпоративні бонди та акції.

«Центральний депозитарій при обробці інструкцій від клієнтів розглядатиме можливість їх виконання з огляду оцінки ризиків та наслідків, які можуть виникнути в результаті виконання цих інструкцій для Центрального депозитарію», — вказали в організації.

«По суті, у листі йдеться про те, що вони рекомендують завершити всі розрахунки та позбавити казахстанський депозитарій паперів з російськими ISIN. Казахстанський депозитарій не хоче бачити ці папери у портфелях», — заявила СЕО європейського брокера Mind Money (колишній «Церих») Юлія Хандошко, пише The Moscow Times.

Якщо клієнти не надішлють доручення про виведення російських паперів до зазначеної дати, активи виявляться фактично замороженими на рахунках депо Центрального депозитарію Казахстану.

У рамках виконання рекомендацій активи можуть бути переведені в російські несанкційні депозитарії.

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«Мінфін» писав, що США відключили від доларів та євро Московську біржу.