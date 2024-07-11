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11 липня 2024, 13:55

Казахстан вимагає вивести з країни російські цінні папери

Центральний депозитарій цінних паперів у Казахстані закликав клієнтів вивести російські папери з країни. Про це повідомили в організації, передає РБК.

Центральний депозитарій цінних паперів у Казахстані закликав клієнтів вивести російські папери з країни.
Фото: pixabay.com

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Там пояснили, що ця вимога пов'язана з блокуючими санкціями США стосовно російського Національного розрахункового депозитарію (НРД).

Як зазначається, генеральна ліцензія Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) на завершення операцій з «Московською біржею» та її структурами, у тому числі НРД, діє до 13 серпня. Термін виведення паперів із Казахстану — 10 серпня.

Такий строк пояснюється тим, що Центральному депозитарію Казахстану потрібен час прийом і обробку інструкцій від клієнтів.

Зокрема, йдеться про «ряд цінних паперів з ISIN-ами (міжнародний ідентифікаційний буквено-числовий код цінного паперу, — ред.) RU, облік яких здійснюється в НРД». Загалом у депозитарії враховується близько 140 найменувань паперів із префіксом RU, що перебувають в обігу — це облігації суверенного боргу, корпоративні бонди та акції.

«Центральний депозитарій при обробці інструкцій від клієнтів розглядатиме можливість їх виконання з огляду оцінки ризиків та наслідків, які можуть виникнути в результаті виконання цих інструкцій для Центрального депозитарію», — вказали в організації.

«По суті, у листі йдеться про те, що вони рекомендують завершити всі розрахунки та позбавити казахстанський депозитарій паперів з російськими ISIN. Казахстанський депозитарій не хоче бачити ці папери у портфелях», — заявила СЕО європейського брокера Mind Money (колишній «Церих») Юлія Хандошко, пише The Moscow Times.

Якщо клієнти не надішлють доручення про виведення російських паперів до зазначеної дати, активи виявляться фактично замороженими на рахунках депо Центрального депозитарію Казахстану.

У рамках виконання рекомендацій активи можуть бути переведені в російські несанкційні депозитарії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що США відключили від доларів та євро Московську біржу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Vadim531
Vadim531
11 липня 2024, 13:57
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Нам с того шо?! Очередная Пэрэмога?!
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Abramon
Abramon
11 липня 2024, 14:42
#
Наступна країна для агресії пєдєрації, якщо КНР пальчиком не помахає.
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Barrs
Barrs
11 липня 2024, 14:51
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КНР на початку 2022 вже пальчиком помахала с приводу Казахстану, i дала зрозумiти що це тепер їх зона iнтересiв.
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