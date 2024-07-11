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11 липня 2024, 13:37

Держенергонагляд перевірить справедливість відключень світла

Державна інспекція енергетичного нагляду проведе перевірку обленерго щодо рівномірності застосування графіків відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба відомства.

Державна інспекція енергетичного нагляду проведе перевірку обленерго щодо рівномірності застосування графіків відключень електроенергії.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях вивчатимуть, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії», — сказав голова інспекції Руслан Слободян.

Де найбільше скарг

Найбільше скарг надходить із Дніпропетровської області, яку Держенергонагляд планує перевірити першою, уточнив він. Перевірки збираються провести ще у пяти−шести областях.

Графіків погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою, зазначив голова інспекції.

«Водночас є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо», — заявив Слободян.

За результатами перевірок, додав він, буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
11 липня 2024, 13:58
#
Популісти при владі.
+
0
Riojas
Riojas
11 липня 2024, 13:59
#
Социальная справедливость — соседу не выключают, нажаловались, теперь выключают и ему) Вимикати будуть всіх (с)
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