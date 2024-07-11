Держенергонагляд перевірить справедливість відключень світла

Державна інспекція енергетичного нагляду проведе перевірку обленерго щодо рівномірності застосування графіків відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба відомства.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях вивчатимуть, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії», — сказав голова інспекції Руслан Слободян.

Де найбільше скарг

Найбільше скарг надходить із Дніпропетровської області, яку Держенергонагляд планує перевірити першою, уточнив він. Перевірки збираються провести ще у пяти−шести областях.

Графіків погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою, зазначив голова інспекції.

«Водночас є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо», — заявив Слободян.

За результатами перевірок, додав він, буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення.