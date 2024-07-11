«єВідновлення»: Кабмін дав добро на обстеження зруйнованого житла на території активних бойових дій

Обстеження зруйнованого житла тепер проводитиметься і на території активних бойових дій. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

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Що передувало рішенню

До цього часу не було можливим проводити комісійне обстеження та фіксацію знищених війною об'єктів на території активних бойових дій.

Тому дані про знищені об'єкти на цих територіях не потрапляли до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Відповідно, громадяни не мали змоги отримати компенсації за програмою «єВідновлення».

Що змінив Кабмін

З метою вирішення цієї проблеми Кабінетом Міністрів України було внесено зміни до постанови № 473 від 19 квітня 2022 року.

Зміни передбачають, що за рішенням уповноваженого органу та з урахуванням безпекової ситуації відповідна комісія може проводити обстеження знищених об'єктів на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Складений за результатами обстеження комісією акт може бути використаний власниками таких об'єктів для отримання компенсації за знищене житло за програмою «єВідновлення».

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