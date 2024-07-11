Укренерго: 11 липня графіки відключень світла збільшать через спеку

11 липня заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України. Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

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Графіки відключень

«З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги», — уточнили в компанії.

Причина посилення обмежень — зростання споживання в спеку, пояснили в Укренерго.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.