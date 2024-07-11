11 липня заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України. Про це йдеться в повідомленні Укренерго.
11 липня 2024, 8:12
Укренерго: 11 липня графіки відключень світла збільшать через спеку
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Графіки відключень
«З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги», — уточнили в компанії.
Причина посилення обмежень — зростання споживання в спеку, пояснили в Укренерго.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.
Джерело: Мінфін
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