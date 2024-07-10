Світові поставки ПК зросли на 3%, найбільший стрибок в Apple — на 20,8%

У другому кварталі 2024 року світові поставки персональних комп’ютерів (ПК) зросли на 3% завдяки попиту на пристрої з підтримкою штучного інтелекту. Найбільший стрибок спостерігається в Apple. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані IDC.

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У другому кварталі, який закінчився у червні, поставки ПК досягли 64,9 млн одиниць. Поставки Apple підскочили на 20,8% в порівнянні з другим кварталом 2023 року, що є найбільшим зростанням серед світових виробників ПК, далі слідує Acer Group із 13,7%.

Очікується, що ринок ПК відновиться після спаду замовлень, яке наступило після стрімкого зростання під час пандемії COVID-19.

Проте слабкі результати в Китаї продовжували стримувати ринок, повідомляє IDC, додаючи, що якщо виключити Китай із загальної статистики, то показник зростання ринку сягне більш ніж 5% за квартал у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.