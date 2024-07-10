Як обрати надійну криптобіржу: розповідаємо на прикладі OKX

В останні роки криптовалютний трейдинг набирає все більшої популярності, приваблюючи інвесторів і трейдерів з усього світу. Зростання інтересу до криптовалют обумовлено їх унікальними перевагами, такими як децентралізація, анонімність та можливість отримати високу прибутковість. Однак, важливо не лише розуміти принципи роботи з цифровими активами, але й вміти вибрати надійну криптобіржу.

Криптовалютний ринок пов'язаний з певними ризиками. Висока волатильність цін на криптовалюти може призвести до значних фінансових втрат. Існує ризик натрапити на недобросовісні біржі або стати жертвою хакерських атак. Тому вибір надійної криптобіржі — один з найважливіших кроків для будь-якого трейдера.

Як обрати криптовалютну біржу?

Криптовалютна біржа — це спеціалізована онлайн-платформа, яка дозволяє користувачам купувати, продавати та обмінювати різні криптовалюти.

При виборі криптобіржі необхідно звернути увагу на кілька ключових факторів:

репутація платформи

наявність ліцензій та сертифікатів

рівень безпеки

комісії за угоди

доступність

торгові пари

Також важливо вивчити відгуки інших користувачів, ознайомитися з умовами використання платформи, провести власне дослідження.

Криптобіржа OKX

Розглянемо як приклад криптовалютну біржу OKX.

Репутація

OKX — одна з найбільших і найбільш відомих криптовалютних бірж у світі, займає друге місце за обсягом торгів. Заснована у 2017 році і є однією з найстаріших бірж. OKX користується довірою більш ніж 50 млн користувачів по всьому світу завдяки стабільній роботі та високому рівню безпеки. На платформі представлений весь традиційний функціонал криптобіржі, включаючи спотову торгівлю, деривативи, копітрейдинг, торгових ботів, пасивний дохід та багато іншого. Окрім класичних торгових послуг, у неї є власний блокчейн, Web3-гаманець, DeFi-сервіси, NFT-маркетплейс, а також інструменти смарт-торгівлі на базі ШІ.

Ліцензії

Платформа надає свої послуги користувачам із понад 200 юрисдикцій, за винятком США та деяких інших країн. Біржа зареєстрована та ліцензована у кількох юрисдикціях (ліцензія VASP у Дубаї, ASFL в Австралії, попереднє схвалення від MAS у Сінгапурі та ін.), що підтверджує її прихильність до стандартів та нормативних вимог. Також платформа пройшла сертифікацію за стандартом SOC 2, підтвердивши високий ступінь захисту персональних даних під час їх обробки та зберігання.

Безпека

OKX приділяє підвищену увагу безпеці своїх користувачів та їх коштів, що виділяє її серед інших бірж. Платформа використовує передові технології для захисту даних та транзакцій, включаючи багатофакторну аутентифікацію (MFA), холодне зберігання криптовалют, а також регулярні аудити безпеки. Для забезпечення захисту користувацьких активів, OKX створила резервний фонд Risk Shield. Він регулярно поповнюється відсотком від торгових комісій. OKX стала однією з перших платформ, яка інтегрувала систему Proof-of-Reserves (PoR). Звіти PoR публікуються щомісячно на сайті біржі і станом на кінець червня 2024 року вказують на забезпеченість основних активів у співвідношенні 1 до 1 із загальною сумою $22,4 млрд. Будь-який користувач може завантажити повний звіт про резерви та самостійно перевірити баланси біржі.

Комісії та доступність

Комісії OKX є одними з найнижчих на ринку. Платформа пропонує прозорі комісії за угоди, які залежать від обсягу торгів та статусу користувача (звичайний трейдер або VIP-клієнт). Також OKX пропонує багато освітніх матеріалів та інструментів, що робить її зручною та доступною як для новачків, так і для досвідчених трейдерів.

Торгові пари

OKX входить до числа лідируючих криптобірж за кількістю торгових пар. На біржі торгується понад 350 криптовалют та підтримується понад 500 торгових пар, включаючи BTC, ETH, NOT, PEPE, SOL, OKB, AEVO, TON, XRP, DOGE, SHIB та інші.

Висновок

Навіть для короткострокових торгових операцій слід обирати надійну платформу, яка вкладає значні ресурси в забезпечення безпеки. На прикладі OKX ми бачимо, що існують відмінні платформи з широким набором інструментів, які надають усі дані, що дозволяють переконатися в надійності біржі, а також максимально захистити свої активи.