Топменеджер Apple увійде у раду директорів OpenAI, але без права голосу

Apple обрала Філа Шиллера, керівника App Store і колишнього керівника відділу маркетингу, представником компанії в раді директорів OpenAI. Шиллер отримає роль спостерігача, що означає, що він може відвідувати засідання ради, але не може голосувати або виступати як директор. Про це пише Bloomberg.

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Приєднання до ради дозволить Шиллеру дізнатися більше про внутрішню роботу OpenAI, оскільки Apple працює над інтеграцією ChatGPT в iOS і macOS. Інтеграція дозволить Siri зі штучним інтелектом надсилати складні запити до ChatGPT, якщо користувачі дадуть на це дозвіл.

Наразі партнерство не передбачає жодних грошових вкладень, хоча очікується, що в майбутньому Apple отримає відсоток від підписок на ChatGPT, здійснених через її платформи.

Минулого року Microsoft також приєдналася до ради, яка контролює OpenAI як спостерігач без права голосу.

Припускається, що присутність Apple і Microsoft в раді директорів OpenAI може ускладнити обговорення планів з будь-якою з компаній. Досить рідко керівники Apple займають місця в радах директорів компаній, з якими вони є партнерами.