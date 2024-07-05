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5 липня 2024, 13:43

Підприємці підвищують зарплати через брак працівників — НБУ

Українські підприємства продовжують відчувати брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2024 року.

Українські підприємства продовжують відчувати брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення.
Фото: НБУ

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Зазначається, що разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення.

Як додали в огляді, у червні кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем.

Збільшення вакансій за професіями

Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

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Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності.

Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії.

Зростає також й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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potator
potator
5 липня 2024, 14:13
#
Джамшуты потихоньку умнеют
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