Підприємці підвищують зарплати через брак працівників — НБУ

Українські підприємства продовжують відчувати брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2024 року.

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Зазначається, що разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення.

Як додали в огляді, у червні кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем.

Збільшення вакансій за професіями

Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

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Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності.

Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії.

Зростає також й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість.