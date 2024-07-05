Українські підприємства продовжують відчувати брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2024 року.
Підприємці підвищують зарплати через брак працівників — НБУ
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Зазначається, що разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення.
Як додали в огляді, у червні кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем.
Збільшення вакансій за професіями
Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.
Читайте також: В Україні зросла середня зарплата на 22%
Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності.
Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії.
Зростає також й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість.
Коментарі - 1