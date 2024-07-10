Нова пошта розмістила облігації на 1 мільярд гривень

ТОВ «Нова пошта» повністю розмістило випуск відсоткових незабезпечених облігацій серії «Е» загальною номінальною вартістю 1 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), передає Інтерфакс-Україна.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нацкомісія зареєструвала звіт про результати емісії 4 липня, тоді як першочергово випуск було зареєстровано 26 квітня цього року.

Державний Ощадбанк 21 травня повідомив, що уклав із «Новою поштою» угоду про придбання облігацій серії «Е» з терміном погашення 15 місяців на суму 650 млн грн. Уточнювалося, що це вже третя угода з 2019 року із фінансування держбанком Нової пошти шляхом придбання корпоративних облігацій.

«Завдяки залученому фінансуванню Нова пошта має можливість активно інвестувати в розвиток і поліпшення операційних процесів, швидко відновлюватися після обстрілу інфраструктури, а наші клієнти — продовжувати отримувати якісний сервіс», — заявив директор департаменту корпоративних фінансів групи Nova Сергій Єрмоленко.

Читайте також: Нова пошта вийшла на ринок Франції

Як повідомлялося, НКЦПФР 26 квітня також зареєструвала випуск облігацій серій «F» обсягом мільярд грн, однак інформація про підсумки цієї емісії наразі відсутня.

Згідно зі звітом за 2023 рік, публічна пропозиція облігацій серії «Е» стартувала 19 лютого цього року, серії «F» — 19 березня, термін їхнього погашення — відповідно 18 лютого і 18 березня 2027 року.

У 2023 році Нова пошта здійснила два випуски облігацій — «C» і «D» — кожен номінальним обсягом по 800 млн грн. Облігації серії «C» були випущені на термін 12 місяців зі ставкою 24% річних, тоді як серії «D» — на 20 місяців зі ставкою 23% річних.

Раніше, у лютому 2023 року, Нова пошта погасила випущені в березні 2020 року облігації серії «В» на 700 млн грн.