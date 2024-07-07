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7 липня 2024, 9:02

Нова пошта вийшла на ринок Франції

Нова пошта вийшла на ринок Франції. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Нова пошта вийшла на ринок Франції.

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Що відомо

Відділення працює у Ніцці, а поштомати, пункти видачі посилок та кур'єрська доставка доступні по всій країні. Термін доставки в Україну — від 5 днів.

«Вихід на ринок Франції для нас особливий — перше французьке відділення Нової пошти стало сотим відділенням компанії у Європі. У планах до кінця року відкритись у Парижі та Леоні, а далі й в інших великих містах — Лілль, Тулуза та Бордо. Ми й надалі прагнемо логістично з'єднати Європу з Україною і дати українцям можливість легко та швидко відправляти та отримувати посилки від рідних у будь-якій точці світу. А отже- далі буде», — коментує Володимир Поперешнюк, співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта).

Франція стала 14 європейською країною, на ринок якої вийшла Нова пошта. Відділення у Ніцці працюватиме за адресою 27 Avenue Notre Dame, 06000. У ньому клієнти зможуть отримувати та відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг в та з України, всередині країни та між європейськими країнами, де вже є відділення Нової пошти.

Вартість доставки з України

  • документи до 1 кг — 900 грн
  • посилки до 2 кг — 950 грн
  • посилки до 10 кг — 1500 грн
  • посилки до 30 кг — 2500 грн
  • вантаж понад 30 кг — 100 грн за кожний кілограм

Також клієнти можуть замовляти доставку відправлень до 1000 кг кур'єром на будь-яку адресу у Франції. За посилку до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, або +250 грн за кожні 100 кг ваги, якщо вантаж понад 30 кг.

Кур'єрська доставка працюватиме по всій країні. Викликати кур'єра клієнти можуть через зручні діджітал-інструменти: сайт, бізнес-кабінет та мобільний додаток.

Партнером компанії в адресному обслуговуванні стала місцева компанія Chronopost. Крім того, відправити посилку з України можна в один із 17 000 пунктів видачі посилок Chronopost, розташованих по всій території Франції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
7 липня 2024, 9:05
#
Вийшла на ринок Монако. Яка Франція, карту купить 😆
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